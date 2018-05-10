Яна Поплавская позвала детей в московские библиотеки
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У столичных библиотек - новая жизнь. Теперь это не просто читальни, а настоящие культурные центры и даже научные площадки. Туда приходят не только за книгами, но ещё и за знаниям – причём, живыми. Ведь в читальных залах сейчас проводятся лекции и семинары, а ещё творческие встречи и мастер-классы.
Какие ещё технические новшества появились в библиотеках и кого там можно встретить - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Стрельцовой.