Яна Поплавская позвала детей в московские библиотеки

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У столичных библиотек - новая жизнь. Теперь это не просто читальни, а настоящие культурные центры и даже научные площадки. Туда приходят не только за книгами, но ещё и за знаниям – причём, живыми. Ведь в читальных залах сейчас проводятся лекции и семинары, а ещё творческие встречи и мастер-классы.