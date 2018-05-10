12:33, 10 мая 2018

Гаагский суд обязал Россию компенсировать украинским компаниям потери в Крыму

Теги:  суд  Экономика  нафтогаз  россия  украина  крым

"Нафтогаз Украины" заявил, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям, которые потеряли свои активы из-за присоединения Крыма к России. По данным украинских СМИ, речь идет о возмещении 159 миллионов долларов.

Постоянный третейский суд в Гааге обязал Россию компенсировать украинской стороне потерю крымских активов, сообщает РИА Новости.

По данным украинских СМИ, речь идет о возмещении 159 миллионов долларов 18 украинским фирмам и одному гражданину.

Осенью 2017 года "Нафтогаз" подал иск к России в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге с требованием возместить убытки от потери активов в Крыму.

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