Гаагский суд обязал Россию компенсировать украинским компаниям потери в Крыму

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"Нафтогаз Украины" заявил, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям, которые потеряли свои активы из-за присоединения Крыма к России. По данным украинских СМИ, речь идет о возмещении 159 миллионов долларов.