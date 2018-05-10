Гаагский суд обязал Россию компенсировать украинским компаниям потери в Крыму
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"Нафтогаз Украины" заявил, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям, которые потеряли свои активы из-за присоединения Крыма к России. По данным украинских СМИ, речь идет о возмещении 159 миллионов долларов.
Постоянный третейский суд в Гааге обязал Россию компенсировать украинской стороне потерю крымских активов, сообщает РИА Новости.
Перша ластівка) pic.twitter.com/seozhSRG7R— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 10 мая 2018 г.
По данным украинских СМИ, речь идет о возмещении 159 миллионов долларов 18 украинским фирмам и одному гражданину.
Осенью 2017 года "Нафтогаз" подал иск к России в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге с требованием возместить убытки от потери активов в Крыму.
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