В Петербурге возбудили уголовное дело после массового отравления в детском саду

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В детсаду №111 в Санкт-Петербурге произошло массовое отравление детей, всего за помощью обратились 47 человек. Заведено уголовное дело. Сотрудников учреждения подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Правоохранительные органы завели уголовное дело после массового отравления в детском саду №111 в Санкт-Петербурге, передает "Газета.ру".

В публикации на сайте городской прокуратуры отмечается, что сотрудники детского сада нарушали санитарно-эпидемиологическое законодательство, что и стало причиной отравления. Дело заведено по статье о нарушении, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

Первые случаи острой кишечной инфекции в учреждении зафиксировали 2 апреля. Пострадали дети от четырех до семи лет. В сего же за помощью обратились 47 человек.

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