"Нормандская четверка" готовится ко встрече на уровне министерств

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"Нормандская четверка" в скором времени может провести новую встречу на уровне глав МИД входящих в нее государств, а именно России, Франции, Германии и Украины. Точной даты в настоящий момент, так как подготовка пока идет на уровне разговоров.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Министерства иностранных дел России Григорий Карасин сообщил, что "нормандская четверка" готовится ко встрече, в которой примут участия главы МИД. Об этом пишет "ТАСС".

Отмечается, что пока подготовка находится исключительно на уровне разговоров, так что даже приблизительной даты встречи в настоящий момент нет.

Вместе с тем в немецком Ахене 9 и 10 мая проходят переговоры лидеров представителей трех стран из "нормандской четверки", а именно Германии, Франции и Украины. Россия не была приглашена.

"Нормандский формат" ведет работу по урегулированию конфликта на востоке Украины, который начался в апреле 2014 года.

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