13:23, 10 мая 2018

На Украине предложили национализировать имущество российских компаний

Теги:  Украина  россия  парламент

В Верховную Раду внесен законопроект о национализации имущества российских компаний на Украине. Цель - законодательное урегулирование возможности применения специальных экономических санкций.

На Украине предложили законодательно оформить право Киева национализировать имущество российских компаний, действующих в стране, сообщает ТАСС.

Законопроект внес в парламент народный депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко", экс-министр юстиции Роман Зварыч.

Цель законопроекта - законодательное урегулирование возможности применения специальных экономических санкций.

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