На Украине предложили национализировать имущество российских компаний
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В Верховную Раду внесен законопроект о национализации имущества российских компаний на Украине. Цель - законодательное урегулирование возможности применения специальных экономических санкций.
На Украине предложили законодательно оформить право Киева национализировать имущество российских компаний, действующих в стране, сообщает ТАСС.
Законопроект внес в парламент народный депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко", экс-министр юстиции Роман Зварыч.
Цель законопроекта - законодательное урегулирование возможности применения специальных экономических санкций.
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