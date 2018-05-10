Суд не стал рассматривать повторное ходатайство о переводе Малобродского из СИЗО

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Повторное ходатайство защиты фигуранта дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского на изменение меры пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест отклонено. В Басманном суде решение объяснили тем, что предыдущие постановления по этому вопросу еще не вступили в силу. Прокурор поддержал эту позицию.

Фигуранту дела "Седьмой студии" Алексею Малобродскому отказали в рассмотрении повторного ходатайства о его переводе из СИЗО под домашний арест, сообщает РИА "Новости".

Представитель Басманного суда Елена Ленская постановила вернуть материал следствия без рассмотрения, так как предыдущие решения по мере пресечения Малобродского еще не вступили в силу. Прокурор эту позицию поддержал.

Ранее 25 апреля Следственный комитет уже подавал в суд прошение о смягчении меры пресечения Малобродского с заключения под стражу на домашний арест. Представители СКР просили принять во внимание возраст и здоровье подсудимого. 27 апреля в удовлетворении ходатайства было отказано. Малобродский находится в следственном изоляторе с июня 2017 года.

Всего по делу "Седьмой студии" проходят пять человек: это художественный руководитель "Гоголь-центра", Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, экс-генеральный директор организации Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова, а также директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Их обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из бюджета на культурный проект "Платформа".

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