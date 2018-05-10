Путин ответил на просьбу МИД Франции отпустить Серебренникова в Канны

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Президент России Владимир Путин назвал невозможной поездку осужденного за хищение бюджетных средств режиссера Кирилла Серебренникова на Каннский фестиваль. Ранее глава французского МИД обратился к Путину с просьбой посодействовать присутствию Серебренникова на фестивале.

Президент России Владимир Путин объяснил отсутствие режиссера Кирилла Серебренникова на Каннском кинофестивале во Франции, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан обратился к Путину с просьбой посодействовать присутствию Серебренникова на фестивале.

"Вчера фестиваль получил ответ Владимира Путина. Он сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо", - сообщил на пресс-конференции ее ведущий Джоэль Шапрон.

Серебренников с августа 2017 года находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств при реализации проекта "Платформа".

В апреле 2018 года стало известно, что фильм "Лето" Серебренникова представлен в основной программе на 71-м Каннском кинофестивале. Режиссер монтировал эту картину, находясь под домашним арестом.

Фильм "Лето" рассказывает о становлении андеграундной рок-культуры в Ленинграде в начале 1980-х, а также об отношениях Виктора Цоя с Майком Науменко и его женой Натальей. Действие картины происходит летом 1981 года.

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