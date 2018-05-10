Медведев обозначил важнейшие задачи "майского указа" Путина

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Главными задачами "майского указа" президента Владимира Путина премьер-министр Дмитрий Медведев назвал повышение продолжительности и уровня жизни россиян. Перед правительством поставлены цели, требующие большой законотворческой работы, при которой нельзя исключать и факторы международной ситуации.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что главными задачами "майского указа" президента Владимира Путина являются повышение продолжительности и уровня жизни граждан страны. Об этом пишет ТАСС.

Также Медведев отметил, что поставленные перед правительством цели потребуют большой законотворческой работы, которая, в частности, будет касаться коррективов бюджетных процессов.

Вместе с тем премьер-министр подчеркнул, что правительству необходимо будет учитывать международную ситуацию и связанные с ней риски ограничений и вызовов.

7 мая Владимир Путин вступил в должность президента России. На следующий день им был подписан указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Правительство было назначено ответственным за выполнение положений документа.

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