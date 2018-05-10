МЧС приостановило работу 154 ТРЦ из-за грубых нарушений пожарной безопасности

Теги: Общество мчс проверка безопасность тц

Работа 154 торгово-развлекательных центров и детских игровых зон была приостановлена после выявления грубых нарушений пожарной безопасности. В основном из-за состояния эвакуационных выходов, систем пожарной сигнализации и отсутствия первичных средств пожаротушения.

МЧС приостановило работу 154 торгово-развлекательных центров из-за грубых нарушений пожарной безопасности, об этом ТАСС рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

"В целях пресечения правонарушений применены меры административного принуждения. В суды для принятия решения о приостановлении эксплуатации направлено 326 материалов", - сообщил он.

Всего было проверено 84 тысячи объектов с массовым пребыванием людей, в том числе свыше 10,5 тысячи торгово-развлекательных центров. было выявлено более 220 тысяч нарушений. В основном они касаются состояния эвакуационных выходов, систем пожарной сигнализации и наличия первичных средств пожаротушения.

В результате пожара 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 60 человек, большинство из них - дети. Сотрудники СКР выяснили, что в ТЦ неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения не включил охранник. По делу о пожаре арестованы восемь человек. После трагедии в Кемерове сотрудники надзорных органов и МЧС начали массовые проверки торговых центров на пожарную безопасность.

Читайте также:

МЧС нашло нарушения в половине проверенных ТЦ после пожара в Кемерове

Детские зоны перенесут на первый этаж торговых центров

СМИ: треть российских торговых центров закрылась после проверок МЧС