Москва попала в пятерку самых привлекательных для инвесторов городов Европы

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В топ-5 самых привлекательных для инвестиций городов Европы российская столица заняла пятое место. Москва опередила Варшаву, Хельсинки, Стокгольм и Берлин, а среди городов Восточной Европы и вовсе оказалась лидером.

Financial Times опубликовал рейтинг самых привлекательных для инвесторов европейских городов, Москва впервые попала в первую пятерку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов отметил, что среди городов Восточной Европы столица России оказалась впереди всех. В общем же рейтинге Москва заняла пятое место, опередив Варшаву, Хельсинки, Стокгольм и Берлин. Таким образом российская столица улучшила свой предыдущий показатель на две позиции.

FP публикует подобный список дважды в год. При его составлении эксперты используют 97 показателей, выставляя по каждому оценку от одного до десяти.

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