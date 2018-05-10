Российская таможня создаст "черный список" организаций

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Федеральная таможенная служба России внесет в стоп-лист владельцев фирм и компаний, которые проводят сомнительные финансовые операции через российскую границу. Информация о таких компаниях будет направляться в налоговую службу, а также в уполномоченные банки.