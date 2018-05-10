Российская таможня создаст "черный список" организаций
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Федеральная таможенная служба России внесет в стоп-лист владельцев фирм и компаний, которые проводят сомнительные финансовые операции через российскую границу. Информация о таких компаниях будет направляться в налоговую службу, а также в уполномоченные банки.
Российская таможня создаст "черный список" организаций, пишет "Русская планета". Предполагается, что наличие стоп-листа ускорит процесс работы и позволит сделать бизнес более прозрачным.
Тщательному анализу будут подвержены сомнительные организации, имеющие задолженности, а также подозрительные финансовые операции, проходящие через границу России.
По мнению ФТС, это позволит исключить незаконный вывод денежных средств за границу, повысить собираемость налогов и сократить создание фирм-однодневок.