"Ашан" перестанет быть магазином дешевых товаров

Теги: Экономика бизнес продукты

Компания "Ашан" решила сменить коммерческую модель и отказаться от политики, ориентированной на продажу только дешевых товаров. Об этом заявил глава "Ашан ритейл Россия" Франсуа Реми.

"Ашан" тестирует коммерческую модель, направленную на увеличение числа товаров премиум-класса, чтобы привлечь новых покупателей, сообщил глава "Ашан ритейл Россия" Франсуа Реми.

"Задача сейчас - дать клиентам более полное предложение, особенно во второй и третьей трети ассортимента, то есть в среднем и премиум-сегменте", - сказал он газете "Ведомости".

"Ашан" при этом намерен оставаться дискаунтером в глазах своих покупателей, пишет "Ридус", то есть даже премиум-класс должен быть дешевле, чем у конкурентов. В целом количество товаров в гипермаркетах "Ашана" может увеличиться на 30-40%.

Читайте также:

"Ашан" откроет флагманский магазин недалеко от Кремля