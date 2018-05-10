Лукашенко запретил создавать убыточные проекты в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не должны реализовываться никакие убыточные и дотационные проекты. Белорусский лидер исключил направление средств из бюджета "на всякие доделки-переделки".

В Белоруссии не должно быть никаких убыточных и дотационных проектов, об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко, передает агентство БЕЛТА.

"Мои требования вам известны: никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно", - белорусский лидер.

Он добавил, что направление бюджетных средств "на всякие доделки-переделки" категорически исключается.

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