В Кремле обеспокоены ростом напряженности между Ираном и Израилем

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена ростом напряженности между Ираном и Израилем. По его словам, в Москве рассчитывают, что все стороны будут проявлять сдержанность.

Россия обеспокоена эскалацией напряженности между Ираном и Израилем. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что делаются достаточно жесткие заявления, и конечно, в Москве обеспокоены этим растущим напряжением и надеются, что все стороны будут проявлять сдержанность и прибегать исключительно к политико-дипломатическим средствам для решения всех существующих проблем", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Также представитель Кремля сообщил, что во время прошедших в среду переговоров президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждали положение дел вокруг Сирии. При этом он не стал уточнять, поднимался ли вопрос нанесения Израилем ударов по САР, передает РИА Новости.

"Вчера, действительно, комплексно обсуждалось положение дел вокруг Сирии, положение дел в регионе и различные вопросы, связанные с той обеспокоенностью, которую высказывал Нетаньяху в связи с безопасностью государства Израиль. Это все, что я могу вам сказать", - рассказал Песков журналистам.

9 мая Нетаньяху провел переговоры с Путиным в Москве. Он назвал одной из главных тем для переговоров растущее иранское присутствие вблизи северных границ Израиля. Кроме того, на переговорах обсуждалась иранская ядерная проблема и секретные материалы, которые добыла на этот счет израильская разведка.

Ранее в четверг Тель-Авив заявил, что произвел ответные действия, после того как иранские силы с территории Сирии запустили около 20 ракет по израильским войскам на Голанских высотах. Часть из них удалось перехватить с помощью систем ПРО.