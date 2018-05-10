Находящегося в греческой тюрьме россиянина Винника решили убить

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Россиянину Александру Виннику, находящемуся в греческой тюрьме, запретили брать у посторонних людей какие-либо вещи, еду, воду, а также усилили охрану. Причина в поступившей местной полиции "оперативной информации", согласно которой, гражданина России попытаются убить.

Гражданина России Александра Винника, находящегося в греческой тюрьме, планировали убить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтверждают документы.

Полиция узнала о покушении из-за вовремя поступившей "оперативной информации". В связи с этим директор тюрьмы в Салониках, в которой содержится россиянин, и прокурор города рассказали заключенному о случившемся и приняли особые меры безопасности.

Теперь Виннику запрещено брать у посторонних людей какие-либо вещи, еду, воду. Также передвижения по тюрьме разрешены только с усиленной охраной, чтобы исключить контакты с другими заключенными.

Россиянин может общаться только с очень ограниченным кругом проверенных лиц. Кроме того, Винник не может покупать воду и еду в тюремном магазине. Введен особый порядок питания.

Собеседник агентства подчеркнул, что Винника собирались отравить, прибегнув к помощи "криминальных элементов".

"Это чисто криминальное дело", — сказал источник, добавив, что след ведет в Россию.

О готовящемся покушении стало известно в начале 2018 года. Однако в интересах следствия информация не предавалась огласке.

Винника задержали в Греции по требованию американских властей 25 июля 2017 года. Жюри присяжных в Сан-Франциско предъявило россиянину обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Позднее Генпрокуратура России также направила запрос на выдачу Винника. Останкинский районный суд заочно арестовал Винника по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере.

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