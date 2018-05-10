Мосгорсуд смягчил наказание экс-главе Кировской области Белых

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Мосгорсуд смягчил приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых, сняв запрет занимать должности на госслужбе. Суд оставил при этом восьмилетний тюремный срок.

Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему главе Кировской области Никите Белых, осужденному на восемь лет колонии по делу о получении взяток, передает "Интерфакс".

Суд исключил из приговора лишение права на занятие должностей в государственных и муниципальных организациях, а также в образовательных структурах.

В феврале Пресненский суд Москвы признал Белых виновным по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере. Помимо восьмилетнего срока, суд также назначил Белых штраф.

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