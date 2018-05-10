Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи
Президент России Владимир Путин в Сочи принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Партнерами президента по команде "Легенды хоккея" стали и. о. министра обороны Сергей Шойгу, а также бывшие хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов и Павел Буре.
Президент России Владимир Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который проходит в ледовом дворце "Большой" в Сочи. По традиции глава государства был в красном свитере под номером 11, передает "Интерфакс".
Товарищами Путина по команде "Легенды хоккея" стали и. о. министра обороны Сергей Шойгу, а также бывшие хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Александр Могильный, Валерий Каменский, "русская ракета" Павел Буре и другие. На защиту ворот встал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Противниками президентской команды, выступающей в красной форме, стала сборная Ночной хоккейной лиги. В нее вошли, в частности, игроки команды "Флагман" из Ленинградской области, которая в этом году стала обладателем высшей награды КХЛ - Кубка Крутова.
Вместе с ними в белых свитерах на лед вышли губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава "Норильского никеля" Владимир Потанин и другие.
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