Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

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Президент России Владимир Путин в Сочи принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Партнерами президента по команде "Легенды хоккея" стали и. о. министра обороны Сергей Шойгу, а также бывшие хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов и Павел Буре.

Президент России Владимир Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который проходит в ледовом дворце "Большой" в Сочи. По традиции глава государства был в красном свитере под номером 11, передает "Интерфакс".

Товарищами Путина по команде "Легенды хоккея" стали и. о. министра обороны Сергей Шойгу, а также бывшие хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Александр Могильный, Валерий Каменский, "русская ракета" Павел Буре и другие. На защиту ворот встал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Путин приехал на хоккей: Матч звезд Ночной лиги в Сочи pic.twitter.com/8wrPkJhTIZ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 10, 2018

Противниками президентской команды, выступающей в красной форме, стала сборная Ночной хоккейной лиги. В нее вошли, в частности, игроки команды "Флагман" из Ленинградской области, которая в этом году стала обладателем высшей награды КХЛ - Кубка Крутова.

Вместе с ними в белых свитерах на лед вышли губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава "Норильского никеля" Владимир Потанин и другие.

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