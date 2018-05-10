Россия и Иран договорились продолжать работу по реализации СВПД

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Россия и Иран обсудили перспективы дальнейшей реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в свете выхода из него США. Тему затронули в ходе двусторонних переговоров замглавы МИД России Сергей Рябков и его иранский коллега Аббас Аракчи.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков встретился в Тегеране с замглавы МИД Ирана Аббасом Аракчи.

"В центре внимания были перспективы дальнейшей реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в свете выхода из него США. С российской стороны была подчеркнута приверженность сохранению договоренности. Россия и Иран условились продолжить плотную координацию по данной теме в интересах должного обеспечения двустороннего сотрудничества", - отмечается в сообщении МИД России.

Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее Белый дом США заявил, что Вашингтон введет новые санкции против Ирана в ближайшие дни. Соединенные Штаты окажут максимальное экономическое давление. Они возобновят ограничения, которые действовали до иранской ядерной сделки, а также введут более жёсткие санкции.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что возможен полный отказ от дипломатических путей решения вопроса с иранской ядерной сделкой, а также что Штаты будут готовы применять силу, если сочтут такой вариант развития событий необходимым.