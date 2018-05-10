Латвия вручила послу России ноту после нападения на посольство в Москве

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МИД Латвии вручил послу России ноту в связи с нападением на посольство республики в Москве. По информации внешнеполитического ведомства Латвии, 9 мая злоумышленники забросали здание диппредставительства дымовыми шашками.

Госсекретарь МИД Латвии Андрей Пилдегович пригласил посла России в Риге Евгения Лукьянова, чтобы вручить ноту с осуждением нападения на латвийское посольство в Москве 9 мая. Об этом сообщает "Интерфакс".

Во время встречи Пилдегович заявил российской стороне о необходимости выполнения обязательств, предусмотренных 22-й статьей Венской конвенции о дипломатических связях. Он потребовал от российской стороны устранить повреждения, причиненные зданию посольства во время нападения.

По данным МИД Латвии, нападение на здание диппредставительства республики в Москве 9 мая совершили четыре-пять человек. Они бросили в здание несколько дымовых шашек и файеров.

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