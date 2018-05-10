Путина предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

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Президента России Владимира Путина могут выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил глава Российской ассоциации Героев Владимир Шаманов. По его словам, организация выступает с этой инициативой совместно с руководством "Бессмертного полка".

Российская ассоциация Героев предложила выдвинуть президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ассоциации, Героя России, бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова.

"Российская общественная организация, объединяющая Героев Советского Союза, Российской Федерации, полных кавалеров орденов Славы выступает с инициативой совместно с руководством "Бессмертного полка" организовать сбор подписей ведущих общественных и политических организаций о выдвижении Владимира Владимировича Путина на Нобелевскую премию мира", - сказал Шаманов во время открытия выставки в Госдуме "Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества. Бессмертный полк".

"Присоединяйтесь! Путин - наш лидер, и он - лидер "Бессмертного полка", - обратился Шаманов к гостям экспозиции.

По его словам, Путин уже не первый год лично участвует в шествии "Бессмертного полка". "Безусловно, олицетворением становящегося международного движения "Бессмертный полк" является наш национальный лидер Владимир Путин", - сказал он.

Нобелевскую премию мира вручают с 1901 года. Она присуждается лицам или организациям, которые внесли выдающийся вклад в укрепление мира по мнению Нобелевского комитета.