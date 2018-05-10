Обвиняемого по делу "7-й студии" Малобродского решили госпитализировать

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У экс-директора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского, обвиняемого по делу "7-й студии", диагностирован инфаркт миокарда. Об этом сообщил его врач Ярослав Ашихмин. В четверг в ходе заседания суда Малобродский пожаловался на ухудшение самочувствия, по его требованию была вызвана скорая помощь. Его решили госпитализировать в 20 ГКБ Москвы.

У бывшего гендиректора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского, обвиняемого по делу о хищении бюджетных средств, диагностировали инфаркт миокарда.

"В Басманном суде у Алексея Малобродского Инфаркт Миокарда / нестабильная стенокардия, осложнившаяся сердечной недостаточностью. Работники скорой вместо того, чтобы экстренно везти в сосудистый центр, делают невесть что", - написал в Facebook его лечащий врач Ярослав Ашихмин.

Ранее в четверг в ходе заседания суда Малобродский пожаловался на ухудшение самочувствия сразу после того, как ему было отказано в рассмотрении ходатайства СК о переводе из СИЗО под домашний арест. В суд Малобродскому по его требованию была вызвана скорая помощь.

"По клиническим показаниям и объективным методам обследования обвиняемого Малобродского, нарядом "Скорой помощи" рекомендована его госпитализация в стационарное учреждение", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Она добавила, что его госпитализируют в 20-ю городскую клиническую больницу.

Мосгорсуд 21 мая проверит законность отказа в переводе из СИЗО под домашний арест Малобродского.

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