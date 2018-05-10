Путин забросил пять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

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В Сочи завершился гала-матч Ночной хоккейной лиги между командами "Легенды хоккея" и сборной лиги. Счет встречи - 12:7 в пользу "Легенд хоккея". Пять шайб в ходе игры забросил президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин забил пять голов во время гала-матча Ночной хоккейной лиги. Матч завершился победой "Легенд хоккея" со счетом 12:7, передает РИА Новости.

Первую шайбу Путин забросил на седьмой минуте. К тому моменту его команда "Легенды хоккея" уже вела со счетом 2:0. На 14-й минуте президент России забил еще один гол. Кроме того, в первом периоде глава государства отметился тремя голевыми передачами.

Во втором периоде Владимир Путин отдал результативную передачу, а в третьем - забросил еще три шайбы.

Товарищами Путина по команде "Легенды хоккея" стали и. о. министра обороны Сергей Шойгу и бывшие хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Александр Могильный, Валерий Каменский, "русская ракета" Павел Буре. Ворота защищал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Любительская организация "Ночная хоккейная лига" была основанная по инициативе Путина, а также ветеранов хоккея. Глава государства и раньше принимал участие в ее матчах, в том числе после своей инаугурации в 2012 году.

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