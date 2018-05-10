И.о. министра финансов Армении подал в отставку

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И.о. министра финансов Армении Вардан Арамян сообщил в четверг о сложении полномочий. Он продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет назначен новый министр финансов.

Исполняющий обязанности министра финансов Армении Вардан Арамян в четверг сложил свои полномочия, передает ТАСС.

"Я оставляю пост и. о. министра финансов и желаю новому правительству продолжать искать решения для процветания нашей страны", - сказал Арамян. Он продолжит исполнять обязанности до тех пор, пока не будет назначен новый министр финансов.

Ранее президент Армении Армен Саркисян подписал указ о снятии с должностей глав Службы национальной безопасности (СНБ) и полиции.

8 мая парламент Армении выбрал нового премьер-министра. За оппозиционного лидера Никола Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против были 42. После избрания Пашиняна правящая Республиканская партия Армении заявила, что уходит в оппозицию и отказывается от всех постов в правительстве.

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