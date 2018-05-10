Трамп сообщил о поимке пяти самых разыскиваемых лидеров ИГ

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Пять самых разыскиваемых лидеров ИГ пойманы. Об этом написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп сообщил о поимке пятерых самых разыскиваемых лидеров запрещенного в России "Исламского государства".

Five Most Wanted leaders of ISIS just captured! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2018 г.

О том, кто проводил операцию, и кого именно удалось поймать, глава Белого дома не сообщил.

В среду издание New York Times сообщало, что американская и иракская разведка провели успешную операцию по захвату пяти высокопоставленных командиров ИГ, включая помощника лидера группировки. Трехмесячная операция была направлена против членов ИГ, которые скрывались на территории Сирии и Турции, передает "Интерфакс".