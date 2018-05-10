Трамп назвал дату и место встречи с Ким Чен Ыном
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Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут переговоры 12 июня в Сингапуре. Об этом американский президент написал в Twitter. По его словам, лидеры двух стран постараются сделать так, чтобы предстоящий саммит США-КНДР стал важным моментом для мира во всем мире.
Президент США Дональд Трамп объявил в четверг, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.
"Долгожданная встреча между мной и Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся сделать этот момент особенным для мира во всем мире", - написал американский лидер в Twitter.
В четверг госсекретарь США Майкл Помпео вернулся из Пхеньяна, доставив на родину трех американцев, находившихся в заключении в КНДР. Трамп выразил признательность Ким Чен Ыну за освобождение заключенных.
27 апреля в Республике Корея состоялся саммит между президентом страны Мун Чжэ Ином и главой КНДР Ким Чен Ыном, который многие политологи назвали "разминкой" перед предстоящей встречей Ким Чен Ына и Трампа. В ходе переговоров стороны договорились добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и формально положить конец Корейской войне.
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