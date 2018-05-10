Путин посетил образовательный центр "Сириус" в Сочи
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Владимир Путин в Сочи посетил образовательный центр "Сириус". Глава государства познакомился с организацией подготовки юных спортсменов. Он понаблюдал за тренировками гимнастов, фигуристов, осмотрел разнообразные тренажёры для отработки хоккейных силовых и технических навыков.
Президент России Владимир Путин в Сочи посетил образовательный центр "Сириус". Глава государства познакомился с организацией подготовки юных спортсменов. "Сириус" был создан по инициативе президента на базе олимпийских объектов, передает "ТВ Центр".
На учебные курсы приезжают дети со всей страны, проявившие таланты в научных дисциплинах, искусстве или спорте. Экскурсию для главы государства провела руководитель центра Елена Шмелёва.
Владимир Путин понаблюдал за тренировками гимнастов, фигуристов, осмотрел разнообразные тренажёры для отработки хоккейных силовых и технических навыков.
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