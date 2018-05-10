Собянин: средняя зарплата учителей в Москве должна достичь 110 тыс. руб. до конца года

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Средняя заработная плата учителей в Москве в 2018 году должна достичь 110 тысяч рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе обсуждения проекта стратегии развития столичного образования с членами Молодежной ассоциации руководителей образовательных организаций. Встреча прошла в школе №2114, где вскоре запустят новое образовательное пространство - "IT-полигон".

Средняя заработная плата столичных учителей уже в ближайшее время должна приблизиться к 110 тысячам рублей. Высокий уровень жизни педагогов - абсолютный приоритет для столичных властей. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе совещания по стратегии развития образования, передает "ТВ Центр".

По мнению мэра, от уровня жизни учителя зависит не только качество образования в ближайшие годы, но и престиж профессии в будущем. Глава города призвал педагогическое сообщество консолидироваться в продвижении современных технологий образования, которые уже принесли отличные результаты в последние годы.

"Московская школа за последние годы сделала самый серьезный рывок по качеству обучения, подготовки. Последняя всероссийская олимпиада школьников показала, что мы не стоим на месте, двигаемся вперед. И впервые за всю историю Москвы наши московские школьники взяли 50% всех первых мест. Такого не было никогда", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.