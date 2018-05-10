В Киеве радикалы устроили беспорядки у дома владельца "Интера"

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В четверг на Украине так называемые "борцы за независимость страны" устроили беспорядки у дома совладельца телеканала "Итер" Сергея Левочкина. На стены здания они клеили листовки с оскорблениями и жгли фаеры. Силовики смогли их оттеснили и не пустили ближе. Своё недовольство нацисты высказывали в отношении редакционной политики канала.

Радикалы из объединения "Национальный корпус" штурмуют дом народного депутата и совладельца "Интера" Сергея Лёвочкина. Попытались прорваться в имение. Сообщается, что некоторым это даже удалось. Они наклеили на стены листовки с надписью "Интер будет наш". Жгли фаеры и дымовые шашки. Полиции пришлось вмешаться, передает "ТВ Центр".

Все началось с того, что телеканал "Интер" сначала анонсировал праздничный концерт 9 мая, чем вызвал гнев националистов. Те начали акцию протеста возле редакции. Но концерт все равно показали. Вот эти слова ведущих не понравились почитателям Бандеры и Шухевича (см. видео).

Здесь стоит отметить, что украинские националисты не скрывают свои крайне радикальные взгляды. В прошедшие праздники вскидывали руки в нацистских приветствиях во время народных гуляний в центре Киева.

Слова, которые прозвучали на одном из самых рейтинговых телеканалов, да ещё и на русском языке - это, для современной Украины, событие из ряда вон выходящее. И многие увидели в этом начало предвыборной гонки.

"Выборы у нас не сегодня и не завтра, но один из каналов огласил политический манифест. То, что делает нынешняя власть - это не то, что будем делать мы. Для нас, говорят люди, которые стоят за этим каналом, имя Бандеры - это имя фашиста", - уверен телеведущий Матвей Ганапольский.

Бандера и Шухевич - герои и для Порошенко. Пособников нацистов тот рассматривает как борцов за украинскую независимость. Однако за пределами своей страны Порошенко предпочитает об этом не вспоминать, тем более в присутствии фрау Меркель. В четверг канцлер Германии принимала в Ахене французского и украинского лидеров. Последний вновь просил коллег одуматься и запретить строительство "Северного потока-2". Журналистам Порошенко рассказал, что сейчас готовится встреча в нормандском формате, на которой будут обсуждать Донбасс. Козырем в переговорах с Путиным Порошенко считает усиление санкций. Не забыл упомянуть, по традиции, что в Донбассе вновь гибнут украинские герои. И виновата Россия.

"Мы четко настаиваем на том, что перемирие, которые было объявлено перед великим днем, российскими террористическими войсками выполнялось", - сообщил он.

По словам Порошенко, выполнение минских соглашений в плане безопасности в Донбассе сейчас невозможно. Но не упомянул, что в том числе из-за действий националистических батальонов, которые не соблюдают режим прекращения огня. В Киеве радикалы свою акцию возле телеканала "Интер" и дома её совладельца назвали бессрочной.

Дмитрий Гусев. Егор Киселев. "ТВ Центр".

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