Аваков: Украина подготовит план по возвращению Донбасса летом

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​Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о начале работы над планом по возвращению Донбасса под контроль Киева. По его словам, он должен быть готов летом 2018 года.

Украина подготовит план по возвращению Донбасса под контроль Киева летом 2018 года. Об этом заявил глав МВД этой страны Арсен Аваков.

"Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана - освобождение временно оккупированных территорий, восстановления конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан", - говорится в заявлении Авакова на сайте украинского МВД.

10 мая он обсудил с главами центральных органов исполнительной власти системы министерства внутренних дел план мероприятий по подготовке к восстановлению суверенитета на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

"Мы должны быть готовыми к тому, что надо будет прийти на освобожденную территорию и сразу начинать работу. Каждый из наших подразделений должен ее понимать. У нас есть уже подобный опыт на таких территориях и, как показывает практика, очень часто наши специалисты решают не только вопросы безопасности, а даже бытовые проблемы местного населения", - подчеркнул Аваков.

В апреле Аваков заявил, что Киев начинает отбор в новое подразделение полиции - "крымский патруль". По его словам, на территории полуострова он заработает только после "освобождения Крыма", а пока будет работать на прилегающих территориях, в том числе на трассах. Крымчан уже призвали отказаться от поездок на Украину.

До этого Аваков отмечал, что Киев должен возвращать себе контроль над Донбассом поэтапно. По его словам, необходима "тактика мелких шагов, которым аплодируют все", а реинтегрировать сразу всю территорию региона невозможно.