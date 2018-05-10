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На шахте "Распадская" в Кемеровской области проводится эвакуация в связи с пожаром, возникшим на глубине 500 метров. Пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным, загорелся уголь под комбайном.

На шахте "Распадская" в Кемеровской области произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Возгорание произошло в лаве - подземной очистной горной выработке, в которой производится добыча полезного ископаемого - на глубине 500 метров. В результате происшествия пострадавших нет. Все 195 горнорабочих выводят на поверхность.

По предварительным данным, загорелся уголь под комбайном. "Работа шахты приостановлена", - отметил собеседник агентства.

В настоящий момент на месте происшествия работают шесть отделений Новокузнецкого горноспасательного отряда. Системы вентиляции шахты и другие системы жизнеобеспечения работают штатно.

По данным РИА Новости, сейчас создается комиссия по расследованию причин аварии.