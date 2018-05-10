Путин подарил юным хоккеистам клюшки из кремлевской ели

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Президент России Владимир Путин после гала-матча Ночной хоккейной лиги подарил двум мальчикам-болельщикам, присутствовавшим на игре, клюшки со своим автографом. Также он расписался на футболках более десятка других болельщиков и сделал несколько памятных снимков с участниками матча.