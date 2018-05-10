Путин подарил юным хоккеистам клюшки из кремлевской ели
Президент России Владимир Путин после гала-матча Ночной хоккейной лиги подарил двум мальчикам-болельщикам, присутствовавшим на игре, клюшки со своим автографом. Также он расписался на футболках более десятка других болельщиков и сделал несколько памятных снимков с участниками матча.
Владимир Путин по окончании игры в гала-матче Ночной хоккейной лиги сделал подарок двум юным болельщикам. Глава государства подарил им хоккейные клюшки со своим автографом, передает ТАСС.
"Клюшки, которые Путин подарил болельщикам, были сделаны из утилизированной новогодней кремлевской елки", - уточнили в пресс-службе президента.
После матча Путин также кратко пообщался с другими болельщиками. Он расписался на футболках по просьбе некоторых из них и сделал несколько памятных снимков с участниками матча.
Читайте также:
Путин посетил образовательный центр "Сириус" в Сочи