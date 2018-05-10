Малобродского доставили в реанимацию в тяжелом состоянии

Теги: суд Происшествие москва госпитализация

Экс-директора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского привезли в кардиореанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое. Ранее в ходе заседания суда у фигуранта дела "Седьмой студии" диагностировали инфаркт.

Бывший директор театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский, являющийся фигурантом дела "Седьмой студии", находится в кардиореанимации. Врачи оценили его состояние как тяжелое, передает РИА Новости.

Ранее, 10 мая, стало известно, что у Малобродского диагностировали инфаркт миокарда, который произошел у него в Басманном суде. В ходе заседания суда Малобродский пожаловался на ухудшение самочувствия сразу после того, как ему было отказано в рассмотрении ходатайства СКР о переводе из СИЗО под домашний арест. В суд Малобродскому по его требованию была вызвана скорая помощь.

Об этом рассказал его врач Ярослав Ашихмин. По требованию самого фигуранта дела "Седьмой студии" была вызвана скорая помощь. Его должны были госпитализировать в 20 ГКБ Москвы.

Мосгорсуд 21 мая проверит законность отказа в переводе из СИЗО под домашний арест Малобродского.