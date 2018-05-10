Суд в Крыму приговорил украинского диверсанта к 8 годам колонии

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Суд в Крыму приговорил к восьми годам колонии украинца Геннадия Лимешко. ФСБ задержала его в августе 2017 года, назвав агентом Службы безопасности Украины. По данным российской спецслужбы, украинец подпиливал расположенную возле дороги Судак - Новый Свет опору ЛЭП, чтобы затем взорвать ее.

Судакский городской суд (Крым) признал виновным гражданина Украины Геннадия Лимешко в подготовке диверсий в Крыму. Он приговорен к восьми годам колонии общего режима, передает РИА Новости.

ФСБ России в августе 2017 года заявила о предотвращении серии диверсий в Крыму, готовившихся предполагаемым агентом СБУ Геннадием Лимешко. Украинца задержали, когда он подпиливал опору ЛЭП возле дороги Судак - Новый Свет.

При задержании у мужчины были обнаружены две тротиловые шашки, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната, емкости с горючей смесью, пила и фотоаппарат.

В СБУ ранее заявили, что задержание якобы причастного к украинской спецслужбе человека является провокацией.

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