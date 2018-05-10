США ввели новые санкции против Ирана

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​Вашингтон ввел санкции против шестерых представителей Корпуса стражей исламской революции Ирана. Кроме того, ограничительные меры коснулись трех компаний, имеющих отношение к Корпусу.

Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Ирана. Новые ограничительные меры введены против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина США.

В черный список добавлены шесть представителей КСИР. Кроме того, под санкции попали три компании, связанные с элитными частями вооружённых сил Ирана.

В сообщении говорится, что США, а также ОАЭ приняли меры для ликвидации финансовой схемы Ирана. Она помогала КСИР.

"Центральный банк Ирана был соучастником в схеме с КСИР и активно поддерживал эту сеть обмена валюты и помогал доступу к средствам, которые были у ЦБ на иностранных банковских счетах. Сеть осуществила обмен или доставку курьерами сотен миллионов долларов", - говорится в сообщении Минфина США.

В октябре 2017 года Тегеран пригрозил приравнять американских военных к боевикам запрещенного в России "Исламского государства". Это должно было произойти в случае, если США причислят КСИР к экстремистам.

До этого Белый дом предупредил о возможном введении новых санкций против Ирана за испытание ракет, поддержку "терроризма" и кибероперации.

В вооруженных формированиях КСИР числятся более 100 тысяч военных: подразделения ВМС, ВВС и сухопутных сил.

Санкции США против КСИР не связаны с мерами, которые были приостановлены после заключения с Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий, передает РИА Новости.