Пожар на шахте "Распадская" потушен

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Возгорание на шахте "Распадская" в Кузбассе удалось ликвидировать. На предприятии создана специальная комиссия. Началось обследование выработки. Ранее из шахты по причине пожара были эвакуированы 195 горнорабочих.

Пожар на шахте "Распадская" в Кемеровской области ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Распадской угольной компании", в состав которой входит шахта.

"На предприятии создана специальная комиссия. Идет обследование выработки", - сказали в компании.

Ранее в четверг на шахте "Распадская" в Кемеровской области произошел пожар. По данным СМИ, возгорание произошло в лаве - подземной очистной горной выработке, в которой производится добыча полезного ископаемого - на глубине 500 метров.

В результате происшествия пострадавших нет. Все 195 горнорабочих вывели на поверхность.