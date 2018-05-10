Путин в Сочи сыграл в хоккей и посетил "Сириус"

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Владимир Путин в четверг вышел на лед. В Сочи во дворце спорта "Большой" состоялся гала-матч Ночной хоккейной лиги. Президент уже не первый год является капитаном команды "Легенд хоккея". В матче со сборной "Ночной лиги" на счету его 11-го номера сразу пять шайб. Посмотреть на игру главы государства пришли воспитанники образовательного центра "Сириус".

Новый тренировочный центр "Сириус" открыл свои двери всего несколько дней назад, но юные хоккеисты, кажется, уже освоились. Одни делают ловкие пасы на льду, другие отрабатывают технику броска на тренажёрах. Владимир Путин, который, как известно, и сам отлично стоит на коньках, с интересом рассматривает новейшее спортивное оборудование, передает "ТВ Центр".

Сачковать тут не выйдет. Умный тренажер сам посчитает, сколько раз спортсмен выполнил упражнение. Восстановиться после физических нагрузок помогут велотренажеры. Крутить педали одновременно может целая хоккейная команда. Кому не хватило основного времени тренировки, тем персональный овертайм. На пластиковой беговой дорожке можно не только развивать выносливость, скорость катания, но и отрабатывать броски по воротам.

Продемонстрировать результаты своих тренировок президент смог на ледовой арене дворца спорта "Большой". Сборная "Ночной лиги" - лучшие игроки-любители - против "Красной машины" - легенд хоккея. Владимир Путин вышел на лёд под своим - уже традиционным - одиннадцатым номером капитана. Сделав круг приветствия, он поблагодарил участников встречи.

"Вы подаёте замечательный пример любителям спорта всех поколений. А сами вы - замечательные, замечательные спортсмены. Поскольку, несмотря на свою загруженность, занятость текущими делами, профессиональными заботами, находите время для спорта. Благодаря Вам миллионы людей делают выбор в пользу здорового образа жизни и это по-настоящему весомый вклад в здоровье нации", - сказал президент.

С трибун за матчем наблюдали и воспитанники хоккейной школы "Сириус", и игроки "Ночной лиги". Многие пришли не просто насладиться игрой, но и подсмотреть приёмы у опытных хоккеистов. На льду - Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов. Но первым в нападение идёт и. о. министра обороны. Сергей Шойгу распечатывает ворота противника. На шестой минуте серию победных голов продолжает Владимир Путин.

Это сегодня он центральный нападающий, а еще семь лет назад делал первые шаги на льду. Тогда же появилась и Ночная хоккейная лига. Попасть в спортивную организацию может любой желающий - независимо от возраста и опыта. Число команд растёт с каждым годом и сегодня это уже восемнадцать с половиной тысяч игроков-любителей по всей стране.

В сборную Ночной хоккейной лиги вошли игроки "Флагмана" из Ленинградской области. Накануне они стали обладателями главного трофея - Кубка Крутова. Победа в первенстве означает не только денежный приз - сертификат на строительство стадиона, но и возможность сразиться с командой легенд. Белую форму также надели глава попечительского совета Ночной лиги Владимир Потанин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он-то и забил вторую шайбу в ворота противника, ловко обыграв своего тульского коллегу Алексея Дюмина.

Встреча завершилась победой "Легенд хоккея" со счетом 12:7. Причем пять из дюжины победных шайб забил капитан команды Владимир Путин. Уже после церемонии награждения президент щедро раздавал автографы и подарил клюшки начинающим хоккеистам. Изготовленные из кремлёвской ели, с подписью главы государства они непременно принесут удачу. Остальное - упорство и любовь к спорту - у них уже есть.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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