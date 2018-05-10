Собянин обсудил с директорами школ стратегию развития образования в Москве

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Средняя зарплата столичных учителей уже в ближайшее время должна приблизиться к 110 тысячам рублей. Высокий уровень жизни педагогов - абсолютный приоритет для столичных властей. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе совещания по стратегии развития образования. По мнению мэра, от уровня жизни преподавателя зависит не только качество образования, но и престиж профессии.

Специальный "IT-полигон" школы №2114 (см. видео). Он скоро откроется, работы - на завершающей стадии. Проект даст возможность обучаться на высокотехнологичном оборудовании не только учащимся этой школы, но и желающим со всего района. Такие современные "полигоны" вскоре появятся еще в нескольких московских школах, передает "ТВ Центр".

Одновременно в таких классах смогут заниматься до 100 человек. После осмотра - совещание по стратегии развития столичного образования. Ключевой вопрос - престиж профессии учителя.

"Я считаю, что уже в этом году средняя зарплата должна приблизиться к 110 тысячам. А что будет к 2025 году, я не знаю, но мы должны поддерживать высокую заработную плату учителей. Это абсолютный приоритет. Центральной фигурой все равно будет учитель. И мы должны обеспечить, с одной стороны, комфортные условия работы, с другой - высокий уровень зарплаты", - уверен мэр Москвы Сергей Собянин.

Подготовка новой стратегии московского образования, по инициативе мэра, ведется педагогическим сообществом города. В совещании участвуют молодые директора московских школ. Главное - не писать планы и отчёты, а прислушиваться к ученикам и их родителям, подчеркнул мэр.

"Стратегия, которую мы с вами разрабатываем, не должна быть бюрократическим документом, который мы разработаем, поставим печать, утвердим и положим на полку. Это даже должен быть, скорее всего, не документ, а некая платформа для обсуждения наших с вами идей. Идей педагогического сообщества, родительского сообщества, учащихся, научного сообщества. И на базе этой платформы можно брать какие-то понятные идеи и включать в наши программы, планы действий", - заявил Собянин.

Московская школа в последние годы сделала самый серьёзный рывок по качеству обучения. Столичные учебные заведения уверенно занимают лидирующие позиции в рейтинге лучших, а московские школьники в этом году завоевали половину всех первых мест на олимпиадах. И это - заслуга не только самих учеников, но и их преподавателей.

Александра Сергомасова, Виктор Мальцев, Владимир Черных, Александр Савин. "ТВ Центр".

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