Мэй и Нетаньяху заявили о важной роли России в предотвращении атак Ирана

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Влияние России в Сирии важно использовать для предотвращения атак со стороны Ирана. Об этом в телефонном разговоре заявили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее израильский коллега Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министры Великобритании и Израиля Тереза Мэй и Биньямин Нетаньяху отметили важность противостояния возможным атакам со стороны Ирана. Они призвали Россию использовать влияние в Сирии для предотвращения новых попыток нападений от Исламской Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя офиса британского премьера по итогам телефонного разговора двух лидеров.

Представитель офиса Мэй подчеркнул, что премьер осудила ракетные атаки Ирана против сил Израиля и сказала, что Лондон горячо поддерживает право Израиля на самооборону перед лицом иранской агрессии.

"Премьер-министр напомнила о нашем заявлении с призывом к Ирану воздерживаться от новых нападений и с призывом к сохранению всеми сторонами спокойствия", - отмечается в заявлении представителя офиса Мэй.

Глава британского правительства напомнила, что Великобритания, несмотря на решение США выйти из иранского ядерного соглашения, остается преданной задаче обеспечения соблюдения соглашения как лучшего способа недопущения разработки в Иране ядерного оружия.

В четверг Тель-Авив заявил, что произвел ответные действия, после того как иранские силы с территории Сирии запустили около 20 ракет по израильским войскам на Голанских высотах. Часть из них удалось перехватить с помощью систем ПРО.

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