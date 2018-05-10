Захарова прокомментировала нападение на главу Россотрудничества в Киеве

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На Украине пытаются "окончательно выдавить" Россию из страны и уничтожить культурную связь между странами. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя нападение радикалов на главу Россотрудничества в Киеве 9 мая.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала нападение радикалов на главу Россотрудничества в Киеве 9 мая, передает ТАСС.

"Это все идет в одном и том же русле. Нас все время пытаются столкнуть друг с другом, пытаются натравить и используют при этом культуру. Для того, чтобы выдавить Россию с Украины окончательно, нужно закрыть все центры русского языка, все центры Россотрудничества, запретить преподавание российской истории и всего того, что связано с нашей страной, изничтожить полностью общее культурное пространство", - сказала Захарова, прибывшая в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН.

Захарова также возмутилась прозвучавшими на Украине утверждениями о том, что написанная ею песня "Верните память" о погибших российских солдатах в Сирии, носит пропагандистский характер. Как заявила дипломат российским журналистам в Нью-Йорке, в создание композиции "не вложено ни копейки денег".

9 мая радикалы облили зеленкой главу Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, когда он направлялся на церемонию возложения цветов в честь праздника Победы.

17 февраля экстремисты из запрещенного в России "Правого сектора" напали на здание Россотрудничества. Они разрисовали стены краской, оскорбительными лозунгами и надписями, а также сорвали российский флаг.

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