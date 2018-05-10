Россиянка отравилась газом в испанском отеле
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Россиянка погибла в отеле в испанском городе Альмерия. Предварительно, ночью в отеле случилась утечка газа из-за неисправности отопительного оборудования. Спасатели эвакуировали 80 человек, однако Гульнур Киямову спасти не удалось. В настоящий момент родители девушки ищут средства для транспортировки ее тела на родину.
Россиянка Гульнур Киямова отравилась газом в отеле в испанском городе Альмерия, передает РИА Новости со ссылкой на родственницу погибшей.
Трагедия с 31-летней жительницей Илишевского района Башкирии произошла в минувшую субботу в отеле "Рокетас де Мар" в испанском городе Альмерия. Ночью в отеле произошла утечка газа из-за неисправности отопительного оборудования. Спасатели эвакуировали 80 человек, однако Киямову спасти не удалось.
"Сейчас необходимо срочно перевезти тело на родину. Страховка покрывает лишь часть средств. Родители объявили сбор средств", - сообщила агентству родственница Киямовой.
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