21:47, 10 мая 2018

Собянин: вся необходимая помощь Малобродскому будет оказана

Теги:  собянин  больница  Происшествие  москва  госпитализация

Вся необходимая помощь экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому будет оказана. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, фигурант дела "Седьмой студии" после того, как перенес инфаркт миокарда, находится в кардиоблоке 20-й больницы.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с бывшим директором "Гоголь-центра" Алексеем Малобродским, который попал в больницу после инфаркта миокарда.

В своем Twitter глава города написал, что Малобродский находится в кардиоблоке 20-й больницы под наблюдением врачей. Ему будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее в четверг стало известно, что у Малобродского диагностировали инфаркт миокарда, который произошел у него в Басманном суде. В ходе заседания фигурант дела "Седьмой студии" пожаловался на ухудшение самочувствия сразу после того, как ему было отказано в рассмотрении ходатайства СКР о переводе из СИЗО под домашний арест. В суд ему была вызвана скорая помощь.

Позднее стало известно, что экс-директора театра "Гоголь-центр" привезли в кардиореанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое.

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