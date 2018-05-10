Собянин: вся необходимая помощь Малобродскому будет оказана

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Вся необходимая помощь экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому будет оказана. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, фигурант дела "Седьмой студии" после того, как перенес инфаркт миокарда, находится в кардиоблоке 20-й больницы.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с бывшим директором "Гоголь-центра" Алексеем Малобродским, который попал в больницу после инфаркта миокарда.

В своем Twitter глава города написал, что Малобродский находится в кардиоблоке 20-й больницы под наблюдением врачей. Ему будет оказана вся необходимая помощь.

Алексей Малобродский, бывший директор "Гоголь-центра", находится в кардиоблоке 20-й больницы под наблюдением врачей. Вся необходимая помощь ему будет оказана. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 мая 2018 г.

Ранее в четверг стало известно, что у Малобродского диагностировали инфаркт миокарда, который произошел у него в Басманном суде. В ходе заседания фигурант дела "Седьмой студии" пожаловался на ухудшение самочувствия сразу после того, как ему было отказано в рассмотрении ходатайства СКР о переводе из СИЗО под домашний арест. В суд ему была вызвана скорая помощь.

Позднее стало известно, что экс-директора театра "Гоголь-центр" привезли в кардиореанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое.