Собянин: вся необходимая помощь Малобродскому будет оказана
Теги: собянин больница Происшествие москва госпитализация
Вся необходимая помощь экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому будет оказана. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, фигурант дела "Седьмой студии" после того, как перенес инфаркт миокарда, находится в кардиоблоке 20-й больницы.
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с бывшим директором "Гоголь-центра" Алексеем Малобродским, который попал в больницу после инфаркта миокарда.
В своем Twitter глава города написал, что Малобродский находится в кардиоблоке 20-й больницы под наблюдением врачей. Ему будет оказана вся необходимая помощь.
Алексей Малобродский, бывший директор "Гоголь-центра", находится в кардиоблоке 20-й больницы под наблюдением врачей. Вся необходимая помощь ему будет оказана.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 мая 2018 г.
Ранее в четверг стало известно, что у Малобродского диагностировали инфаркт миокарда, который произошел у него в Басманном суде. В ходе заседания фигурант дела "Седьмой студии" пожаловался на ухудшение самочувствия сразу после того, как ему было отказано в рассмотрении ходатайства СКР о переводе из СИЗО под домашний арест. В суд ему была вызвана скорая помощь.
Позднее стало известно, что экс-директора театра "Гоголь-центр" привезли в кардиореанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое.
Новости по теме Дело Серебренникова
-
10 мая 2018
Малобродского доставили в реанимацию в тяжелом состоянии
-
10 мая 2018
Обвиняемого по делу "7-й студии" Малобродского решили госпитализировать
-
10 мая 2018
Путин ответил на просьбу МИД Франции отпустить Серебренникова в Канны
-
07 мая 2018
Следствие вновь просит суд перевести Малобродского под домашний арест