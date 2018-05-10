В Москве на Кутузовском проспекте автомобиль врезался в машину полиции

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ДТП произошло в Москве в районе Фили-Давыдково. В результате пострадали не менее двух человек. По данным сотрудника правоохранительных органов, один из автомобилей столкнулся с машиной полиции.

В Москве в районе Фили-Давыдково произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате пострадали два человека, передает Агентство "Москва".

Авария произошла на Кутузовском проспекте в районе владения №72. Там столкнулись два легковых автомобиля. В результате один из них врезался в мачту городского освещения. Пострадали два человека.

По данным источника Агентства в правоохранительных органах, на этом месте произошло столкновение легкового автомобиля и машины полиции. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали семь человек, двое из них – дети.