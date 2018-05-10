"Единая Россия" предложила Кудрину возглавить Счетную палату

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Новым главой Счетной палаты может стать Алексей Кудрин. Занять пост ему предложили депутаты "Единой России". Сам Кудрин заявил, что подумает над этим предложением. Решение он должен принять к 14 мая.

Алексей Кудрин может стать главой Счетной палаты России. Занять эту должность ему предложили депутаты партии "Единая Россия", передает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По словам самого Кудрина, предложение стало для него неожиданным, и ему необходимо подумать над ним.

Источник, близкий к руководству Госдумы отметил, что Кудрин – "тяжеловес и профессионал, а его критичный взгляд поможет работе". По его словам, бывший министр финансов России обещал принять решение к понедельнику. После этого в Госдуме пройдет совещание со всеми фракциями.

Консультации по кандидатуре руководителя Счетной начались в Госдуме утром в четверг. Депутаты "Единой России" выдвинули на этот пост первого зампреда нижней палаты парламента Александра Жукова. Однако он отказался.

Между тем, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что 11 мая состоится заседание ее президиума. На нем депутаты обсудят этот вопрос внутри руководства фракции, информирует ТАСС. В понедельник руководство фракции намерено встретиться с самим Кудриным.

Ранее Счетную палату возглавляла Татьяна Голикова. Однако премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ее кандидатуру на пост вице-премьера, который будет заниматься социальной политикой, пенсионной системой и здравоохранением.