Юлия Самойлова выступила в полуфинале "Евровидения" в Лиссабоне
Теги: Культура евровидение португалия
Российская певица Юлия Самойлова выступила во втором полуфинале конкурса "Евровидение-2018" в Лиссабоне. Она исполнила песню I Won't Break. Певица должна была представлять Россию на "Евровидении-2017" в Киеве, но СБУ запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления в Крыму.
Российская певица Юлия Самойлова выступила во втором полуфинале международного песенного конкурса "Евровидение-2018" в Лиссабоне.
Самойлова исполнила песню I Won't Break. Композиция сопровождалась выступлением танцоров балета "Тодес". "Трогательное и эмоциональное исполнение от России", - отметили в Twitter "Евровидения".
Финал "Евровидения" состоится 12 мая.
В прошлом году Россия выбрала Самойлову для участия в "Евровидении-2017" с песней Flame is Burning. Однако Служба безопасности Украины решила запретить ей на три года въезд в страну из-за выступления в Крыму в 2015 году.
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