22:54, 10 мая 2018

Юлия Самойлова выступила в полуфинале "Евровидения" в Лиссабоне

Теги:  Культура  евровидение  португалия

Российская певица Юлия Самойлова выступила во втором полуфинале конкурса "Евровидение-2018" в Лиссабоне. Она исполнила песню I Won't Break. Певица должна была представлять Россию на "Евровидении-2017" в Киеве, но СБУ запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления в Крыму.

Российская певица Юлия Самойлова выступила во втором полуфинале международного песенного конкурса "Евровидение-2018" в Лиссабоне.

Самойлова исполнила песню I Won't Break. Композиция сопровождалась выступлением танцоров балета "Тодес". "Трогательное и эмоциональное исполнение от России", - отметили в Twitter "Евровидения".

Финал "Евровидения" состоится 12 мая.

В прошлом году Россия выбрала Самойлову для участия в "Евровидении-2017" с песней Flame is Burning. Однако Служба безопасности Украины решила запретить ей на три года въезд в страну из-за выступления в Крыму в 2015 году.

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