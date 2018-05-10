Юлия Самойлова выступила в полуфинале "Евровидения" в Лиссабоне

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Российская певица Юлия Самойлова выступила во втором полуфинале конкурса "Евровидение-2018" в Лиссабоне. Она исполнила песню I Won't Break. Певица должна была представлять Россию на "Евровидении-2017" в Киеве, но СБУ запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления в Крыму.