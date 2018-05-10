В Москве в ДТП с участием полицейской машины пострадали пять человек

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В столичном районе Косино-Ухтомский произошло столкновение легкового автомобиля и полицейской машины. В результате аварии пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по столице.

В Москве произошло ДТП с участием полицейской машины. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе сотрудник полиции, передает АГН "Москва".

"В районе дома №12 на улице Большая Косинская произошло ДТП с участием автомобиля полиции и легкового автомобиля. В результате аварии пострадал один сотрудник полиции. Повреждения также получили четыре человека из легковой автомашины", - сообщил собеседник агентства в пресс-службе Главного управления ГИБДД по столице.

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