В Москве в ДТП с участием полицейской машины пострадали пять человек
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В столичном районе Косино-Ухтомский произошло столкновение легкового автомобиля и полицейской машины. В результате аварии пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по столице.
В Москве произошло ДТП с участием полицейской машины. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе сотрудник полиции, передает АГН "Москва".
"В районе дома №12 на улице Большая Косинская произошло ДТП с участием автомобиля полиции и легкового автомобиля. В результате аварии пострадал один сотрудник полиции. Повреждения также получили четыре человека из легковой автомашины", - сообщил собеседник агентства в пресс-службе Главного управления ГИБДД по столице.
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