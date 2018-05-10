Путин и Эрдоган обсудили выход США из иранской ядерной сделки

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Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону выход США из ядерной сделки с Ираном и назвали это решение Дональда Трампа ошибкой. Об этом сообщил агентству РИА Новости источник в администрации президента Турции. В пресс-службе Кремля пока не сообщали о разговоре лидеров.

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин созвонились, чтобы обсудить выход США из ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции. Пресс-служба Кремля пока не сообщала о разговоре президентов России и Турции.

"Оба лидера указали на ошибочность этого решения (речь идет о решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном – прим. ред.) и обратили внимание на то, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) является дипломатическим успехом, который необходимо сохранять", - сообщил источник агентства.

Эрдоган и Путин, по информации источника РИА Новости, выразили обеспокоенность по поводу эскалации напряженности в Сирии в последние дни. Турецкий лидер также поздравил российского коллегу с инаугурацией.

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