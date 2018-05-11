В российском правительстве опровергли планы о поставках С-300 в Сирию
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В комитете Госдумы по обороне ранее заявили, что рассматривается возможность поставок в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300, однако в администрации президента опровергли эти сообщения. По словам помощника главы государства по военно-техническому сотрудничеству, у сирийцев и так есть все необходимое им вооружение.
Владимир Кожин, занимающий пост помощника президента России по военно-техническому сотрудничеству, заявил, что Россия не ведет переговоров о поставках зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию. Об этом пишут "Известия".
Также Кожин отметил, что сирийские вооруженные силы имеют в своем распоряжении "все, что надо". Вместе с тем ранее представитель комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов давал понять, что российское правительство может рассмотреть вариант с поставками С-300 в Сирию, чтобы помочь защитить страну от сторонней агрессии.
В ночь на 10 мая стало известно об ударе по Сирии со стороны Израиля. Согласно израильским источникам, ракетный удар стал ответом на 20 запущенных с сирийском территории ракет. Сообщалось о нескольких пострадавших. Вместе с тем в Тель-Авиве настаивают, что Россия была предупреждена об ударе.
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