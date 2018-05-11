Дональд Трамп заявил о намерении заключить "хорошую" сделку с Ираном

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Президент США Дональд Трамп подтвердил намерения Вашингтона ввести жесткие санкции против Ирана. Вместе с тем американский лидер выразил надежду, что новая сделка окажется полезной для обеих сторон.

Во время выступления перед своими сторонниками в штате Индиана президент США Дональд Трамп заявил о намерениях заключить "хорошую" сделку с Ираном, которая пойдет на пользу обеим странам. Об этом пишет "Интерфакс".

В своей речи Трамп подчеркнул, что, по его мнению, предыдущая ядерная сделка с Ираном была "катастрофической". Ответственность за это действующий лидер Штатов возложил на администрацию Обамы. "Эта сделка помогла Ирану подобраться к ядерному оружию и, в конечном счете, очень быстро приобрести его", - сказал Трамп.

Он также заявил, что в результате сделки правительство Хасана Рухани получило 150 миллиардов долларов, которые, по словам Трампа, "будут использованы на убийства и разрушения по всему Ближнему Востоку".

В конце своего выступления президент США еще раз акцентировал внимание на новых санкциях в отношении Ирана, которые будут "жесткими и сильными", добавив при этом, что все еще остается надежда на "хорошую сделку", идущую на пользу Тегерану.

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