В Якутии из зоны паводков эвакуировали 700 человек

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В Якутии резко обострилась паводковая обстановка. В Амгинском районе, где со вторника действует режим чрезвычайной ситуации, затоплено уже 4 поселка. Из зоны бедствия эвакуированы более 700 человек, в том числе 300 детей, сообщили в правительстве республики.

Уровень воды в реке Амга в Якутии уже превысил критическую отметку. Разрушены дороги, некоторые жилые дома затоплены по самые крыши. В район направлена оперативная группа МЧС, она доставила местным жителям около пяти тонн товаров первой необходимости, передает "ТВ Центр".

Ледовые заторы на реке растянулись на 150 километров. Паводок угрожает ещё двум соседним районам, там объявлен режим повышенной готовности. Жителей просят собрать личные вещи на случай эвакуации, принять меры по спасению домашних животных и имущества.

Во взрывных работах задействованы 300 спасателей и сапёров. Они уже израсходовали более семи тонн взрывчатки. Но уровень воды продолжает подниматься. На севере Якутии ледоход ещё не начался.