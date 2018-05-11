В Сирии боевики сдают правительственным силам оружие и тяжелую технику

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В Сирии в провинции Хомс растет число боевиков, решивших вернуться к мирной жизни. Все это проходит при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон. Перед тем как покинуть ряды незаконных формирований, экстремисты передают правительственным силам оружие. Так, за сутки они сдали большое количество боеприпасов и семь крупнокалиберных пулеметов, а также тяжелую технику.

В районе населенного пункта Тель-Биса в провинции Хомс больше не звучат выстрелы. Переговоры о прекращении огня успешно завершились, передает "ТВ Центр".

В результате переговоров Центра по примирению враждующих сторон была достигнута договоренность о передаче боевиками нескольких единиц тяжелой техники. При этом принципиальным их условием является отсутствие здесь прессы. Поэтому приходится соблюдать меры предосторожности.

В амбразуры огневых точек правительственных войск хорошо видны кварталы Тель-Бисы. Они только кажутся пустыми - через оптический прибор можно рассмотреть, как вооруженные люди наблюдают за происходящим на нейтральной полосе. Сирийские солдаты готовы к любому развитию событий. В этот напряженный момент провокации крайне опасны. И лишь когда водитель бульдозера получает команду начать расчистку дороги, становится ясно: передача техники состоится.

Первой боевики сдают боевую машину пехоты. Техника хотя и старая, но на ходу и явно совсем недавно бывшая в боях. За ней через некоторое время пригоняют в точку передачи самоходную зенитную установку "Шилка" и отдельно привозят пулемет к ней. И, наконец, появляются танки.

Это нейтральная полоса. Отсюда до позиций боевиков всего около 300 метров. Передача техники происходит примерно посередине, где развевается российский флаг. Сначала доскональный осмотр машин - нет ли взрывоопасных предметов, затем смена механиков-водителей и танки и БПМ отправляются на территорию, подконтрольную правительственной армии, грузятся на тралы, чтобы не портить дороги, и отвозятся на площадку хранения техники.

Разнообразию имеющихся в распоряжении боевиков мин, снарядов и ракет удивляются даже видавшие виды саперы. Много ящиков с маркировкой западных и бывших социалистических стран. В поставках банформирования нехватки явно не испытывали.

"В результате работы офицеров центра по примирению враждующих сторон в САР в районе населенного пункта Тель-Биса в провинции Хомс началась сдача представителями незаконных вооруженных формирований тяжелого вооружения: танков, БМП, самоходных установок, зенитных установок, минометов, пусковых ракетных установок и стрелкового оружия", - сообщил начальник группы контроля провинции Хомс Вадим Рогов.

Город Эр-Растан находится на той же трассе Хомс - Хама, что и Тель - Бисса, только севернее. Между ними котел, в котором сейчас еще остаются несколько тысяч боевиков. Те, кто принял решение прекратить сопротивление, выходят через гуманитарный коридор, организованный российским Центром по примирению сторон. Под охраной российской военной полиции автобусы доставляют боевиков и их семьи на территорию, подконтрольную официальному Дамаску.

Ежедневно выходят несколько сотен боевиков, не менее трех тысяч человек. После проверки их путь лежит на север Сирии, в провинцию Идлиб.

Алексей Платонов, Александр Терентьев, "ТВ Центр", Сирия.